مع اقتراب النهائي.. الإعلان عن قيمة جوائز بطولة كأس حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت سلطات محافظة حضرموت، عن قيمة جوائز بطل ووصيف بطولة كأس حضرموت التي أوشكت على الانتهاء.



وقال محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، في تصريح صحفي إن قيمة جائزة الفريق البطل في "النسخة السابعة" لكرة القدم مبلغ خمسة مليون ريال، إلى جانب حافلة "سعة 26 راكبًا" هدية من السلطة المحلية بالمحافظة، بينما سيحصل وصيف البطولة على مبلغ ثلاثة ملايين ريال.



وأكد بن ماضي، عن تقديم مبلغ مكافأة من السلطة المحلية بالمحافظة للفريقين المتأهلين لدور الأربعة فريقي التضامن ووحدة المكلا، مباركا وصول البطولة بنجاح إلى مرافئ المباراة النهائية.



وتم إقرار موعد المباراة النهائية التي ستجمع فريقا اتفاق الحوطة وشعب حضرموت، يوم الجمعة 3 مارس 2023م على ملعب الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون.



وشاركت في البطولة التي انطلقت يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022م، 44 ناديًا على مستوى المحافظة قسمت إلى 8 مجموعات، تنافست فيما بينها في الدور الأول بطريقة المجموعات، تأهل فريقان من كل مجموعة، ولعبت منذ دور الـ 16 بطريقة الذهاب والإياب، بمشاركة 8 فرق من الساحل ومثلها من الوادي، ولُعبت في البطولة 127 مباراة، سُجّل خلالها 367 هدفًا، شارك فيها 1471 لاعبًا، وحضرها عشرات الآلاف من المشجعين.



يُذكر أن "النسخة الأولى" للبطولة التي ترعاها وتمولها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، انطلقت في العام 2009م.

