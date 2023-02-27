الامارات | 5 مشاهد غير مسبوقة أذهلت جمهور «تنس دبي للسيدات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفلت النسخة 23 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس اللاعبات المحترفات، التي اختتمت أول من أمس في دبي، المصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بخمسة مشاهد غير مسبوقة في تاريخ البطولة، أبرزها محاولة ثالثة ناجحة للنجمة التشيكية باربورا كريتشكوفا لرفع «دلة دبي» والتتويج باللقب لأول مرة، بعد محاولتين سابقتين لم تكللا بالنجاح في نهائيي 2015 و2021.

ولم تكن المحاولة الثالثة سهلة على كريتشكوفا المصنفة 30 على العالم، بعد أن خاضت مباريات من العيار الثقيل، قلبت خلالها التوقعات، بإقصائها المصنفات الثلاث الأوائل عالمياً، بفوزها في النهائي على المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، بواقع (6-4 و6-2)، وقبلها أقصت المصنفة الثالثة على العالم الأميركية جيسكا بيغولا في نصف النهائي (6-1 و5-7 و6-صفر)، وكذلك الفوز على بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2023 البلاروسية يلينا سابالينكا، في ربع النهائي بواقع (0-6 و7-6 و6-1).

وكان الحدث تسجيل أطول مباراة في سجلات بطولات رابطة اللاعبات المحترفات لعام 2023، حيث احتاجت خلالها الروسية سامسونوفا إلى ثلاث ساعات و22 دقيقة للفوز على منافستها بادوس في مباراة أقيمت لحساب الدور الأول.

كما برز حدث للمرة الأولى بتاريخ البطولة، من خلال حرص وداع الهندية سانيا ميرزا عالم الكرة الصفراء والاعتزال من البطولة التي وقفت قبل 20 عاماً، شاهدة على انطلاقتها إلى النجومية العالمية، وحصدها إنجازات لافتة في «الزوجي» على صعيد البطولات الكبرى. وترصد «الإمارات اليوم» المشاهد الخمسة على الشكل التالي:

النهائي الثالث يبتسم لكريتشكوفا

ابتسم إصرار نجمة التنس التشيكية باربورا كريتشكوفا، في محاولتها الثالثة، برفعها أخيراً في نسخة 2023 «دلة دبي» الكأس الشهيرة للبطولة، بعد محاولتين سابقتين لم توفق خلالهما باربورا بالتتويج، رغم بلوغها المباراة النهائية، والتي خسرت أولاها في نهائي 2015 أمام المتوّجة وقتها بلقب البطولة، الإيطالية سارة أيراني، بواقع (صفر-6 و2-6)، قبل أن يتكرر السيناريو نفسه وتخسر الحسناء التشيكية أمام الإسبانية غاربيني موغوروزا (6-7 و3-6) في نهائي عام 2021. لكن نهائي «2023» كان مغايرا واستطاعت أخيراً انتزاع اللقب.

أطول مباراة في العالم

أعلنت رابطة محترفات التنس (WTA) أن «بطولة دبي» شهدت، الأحد الماضي، أطول مباراة تنس في العالم خلال عام 2023، وامتدت لثلاث ساعات و22 دقيقة، وجمعت الروسية لودميلا سامسونوفا المصنفة 15 عالمياً، مع الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 20 على العالم ضمن منافسات الدور الأول، ونجحت خلالها سامسونوفا في قلب تأخرها بالمجموعة الأولى (6-7)، إلى الفوز بصعوبة بحسمها المجموعتين الثانية والثالثة (7-6 و6-4).

الذكرى الـ 50

حرصت رابطة محترفات التنس العالمي، على الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الرابطة، من خلال بطولة «تنس دبي» للسيدات، في تأكيد جديد على العلاقة المتينة التي تربط الرابطة مع بطولات دبي، وذلك في احتفالية انضمت خلالها اللاعبات والمدربون والحكام من الرابطة إلى ممثلي بطولات «سوق دبي الحرة للتنس»، والموظفين العاملين في البطولة، حيث تجمعوا في الملعب الرئيس «استاد سوق دبي الحرة»، وشكلوا بأجسامهم الرقم 50.

روسيا تنفرد بزعامة «الزوجي»

أهدى الثنائي المتوّج في «الزوجي» كوديرميتوفا وسامسونوفا التنس الروسي، الانفراد تاريخياً بصدارة هذه المنافسات، بعد أن بات أول ثنائي من بلد واحد يحرز لقبين، حيث كان الأول من قبل الثنائي الروسي إيلينا فيسينا وإيكرترينا ماكروفا الفائز بلقب نسخة 2017. وحققت إسبانيا لقباً واحداً من خلال الثنائي نوريا فينس وماريا سانشيز في 2010، وفاز الثنائي الأميركي ليزيل هابر وليزا رايموند بلقب 2012.

ميرزا.. البداية والنهاية من «تنس دبي»

اتخذت نجمة التنس الأولى في الهند، بطلة الزوجي في بطولات أستراليا المفتوحة وأميركا لعام 2015 وويمبلدون عام 2016، سانيا ميرزا، قرار اعتزال اللعبة، من خلال «تنس دبي»، البطولة التي وقفت شاهدة قبل 20 عاماً على انطلاقتها نحو النجومية، في احتفالية نظمتها «سوق دبي الحرة» على الاستاد الرئيس، واتاحت للجمهور وداع ميرزا صاحبة القاعدة الجماهيرية الكبيرة في دبي، منذ تتويجها بلقب نسخة 2013.