الامارات | الحمادي أول «واقف الدرّاجات المائية».. وعمر وصيفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى فريق مؤسسة إكستريم للدرّاجات المائية رياضة الإمارات إنجازاً رياضياً جديداً في المحافل العالمية والدولية، خلال أول مشاركة خارجية هذا العام (2023)، وذلك بعدما عاد من الدوحة بذهبية وفضية جائزة قطر الكبرى للدرّاجات المائية التي جرت هناك يومي الجمعة والسبت الماضيين. وحقق نجم الفريق سلطان الحمادي المنضم حديثاً للفريق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات واقف محترفين جي بي 1 متوفقاً على المشاركين في هذه الفئة، الذين وصل عددهم إلى 12 متسابقاً، حيث سجل تألقاً لافتاً في المنافسات التي شملت ثلاث مراحل جمع فيها 173 نقطة، وواصل زميله في فريقه إكستريم عمر راشد تألقه في الفئة نفسها واقف محترفين جي بي 1 محرزاً المركز الثاني بعدما جمع 149 نقطة في المراحل الثلاث.