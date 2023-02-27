الامارات | 7 ميداليات لأبطال الإمارات في بطولة آسيا للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد أبطال الجوجيتسو سبع ميداليات ملونة في منافسات اليوم الأول لفئة «النيوازا»، بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة، ضمن النسخة السابعة من بطولة آسيا للجوجيتسو في بانكوك.

وتوّج كل من ذياب النعيمي بالذهبية في وزن 56 كغم، ومحمد السويدي بذهبية وزن 69 كغم، وفيصل الكتبي بذهبية وزن 85 كغم، فيما حصد الفضيات الثلاث كل من سعيد الكبيسي في وزن 85 كغم، ومروة الحوسني في وزن 70 كغم، وعمر السويدي في وزن 56 كغم، بينما حصلت بلقيس الهاشمي على البرونزية.