الامارات | «شاهين» بطل سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج طاقم السفينة «شاهين 57» لمالكها حمدان الحربي وبقيادة النوخذة خليفة المري بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023)، الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس، ضمن روزنامة فعاليات الموسم.

وشارك في الحدث 80 سفينة، وتفوق «شاهين 57» في الأمتار الأخيرة على أبرز منافسيه طاقم السفينة الشقي 96 لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة بطي المري، الذي حل وصيفاً للسباق.

وحل في المركز الثالث للترتيب العام للسباق طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، فيما جاءت السفينة هداد 116 لمالكها أحمد الرميثي وبقيادة النوخذة علي ثاني الرميثي في المركز الرابع. وتوالى بعد ذلك وصول طلائع السفن إلى خط النهاية حيث احتل طاقم السفينة إعمار 89 بقيادة النوخذة سالم العديدي المركز الخامس، ثم السفينة زيوريخ 120 بقيادة النوخذة خليفة المزروعي في المركز السادس، والتبر 55 بقيادة النوخذة خلفان المهيري في المركز السابع، كما نجح طاقم السفينة بن غازي 3 بقيادة النوخذة خليفة الرميثي في إحراز المركز الثامن، وجاء طاقم الوصف 87 بقيادة النوخذة محمد المري في المركز التاسع، والعديد 30 بقيادة النوخذة محمد الرميثي في المركز العاشر. وعقب نهاية السباق وفي منصة التتويج في مرفأ بي اند مارينا في جميرا جرت مراسم التتويج بحضور مشرف السباق، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد المري، الذي سلم الكؤوس للفائزين.