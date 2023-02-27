الامارات | تفوق كوزمين فنياً أسهم في تتويج الشارقة بطلاً لـ «السوبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحق مدرب فريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، عبارات المدح والثناء بعد أن نجح في إدارة مباراة كأس السوبر ضد العين ببراعة واقتدار، وقاد فريقه للفوز باللقب. وأظهرت خمس نقاط فنية براعة كوزمين فنياً، ما قاده لصنع الفارق أمام العين.

ودخل الشارقة المباراة باتزان نفسي، إذ لم يكن متسرعاً لتحقيق الفوز، فترك الاستحواذ للعين بنسبة 63%، مقابل 37% للشارقة. وأغلق المساحات على لاعبي العين وتراجع للخلف معتمداً على الدفاع المنظم، وبسبب اندفاع العين للهجوم ترك مساحات استغلها لاعبو الشارقة بصورة شكلت خطورة دائمة على مرمى خالد عيسى.

وأوقف كوزمين خطورة الأجنحة في العين، بندر الأحبابي وإريك، ففقد العين نحو 70% من قوته الهجومية، والتي كانت تمول لابا بالكرات العرضية. ونجح مدرب الشارقة أيضاً في استغلال المساحات الموجودة بعد صعود الأحبابي وإريك، عن طريق عثمان كمارا، ولوان بيريرا، ما جعل هجمات الشارقة المرتدة خطيرة للغاية خصوصاً في الشوط الثاني والذي صنع خلاله الفريق ثلاث هجمات مؤثرة كانت كفيلة بإنهاء المباراة في وقت مبكر لولا براعة خالد عيسى وسوء التوفيق. وظهرت أيضاً جودة بدلاء الشارقة، بعد إصابة عدد من اللاعبين، فنجح جوستافو في تعويض مانولاس، كما تألق ماجد راشد وماجد سرور في وسط الملعب، مع خروج ماجد حسن ومحمد عبدالباسط، ليحافظ كوزمين على التوازن المطلوب بين خطوط فريق الشارقة. ورفض كوزمين أن يغامر، فاعتمد بصورة أكبر على عناصر الخبرة لحسم نتيجة المباراة لصالحه، إذ بجانب اعتماده على عنصر الحسم من مهاجميه، راهن أيضاً على خبرة الحارس المخضرم عادل الحوسني والذي تألق في الدفاع عن مرماه، وكان رجل المباراة، بعد أن تصدى للعديد من الكرات الخطرة، كان أبرزها لعبتي سفيان رحيمي في الشوط الأول، ورأسية لابا في الشوط الثاني.

5 نقاط فنية تفوق فيها كوزمين

1- الاعتماد على الدفاع المنظم.

2- إيقاف خطورة الأجنحة في فريق العين.

3- الاعتماد على المرتدات.

4- الدفع بالبديل الكفء.

5- الرهان على عناصر الخبرة.