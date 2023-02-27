اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فياريال - خيتافي 00:00

فيرونا - فيورنتينا 21:30

لاتسيو - سامبدوريا 23:45

الدوري البرتغالي

لشبونة - إستوريل 23:00

الدوري الأرجنتيني

راسينغ - لانوس 02:15

غزل المحلة - أسوان 17:00

طلائع الجيش - الاتحاد 21:00

كأس إفريقيا للشباب

تونس - زامبيا 21:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا