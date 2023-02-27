الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
فياريال - خيتافي 00:00
فيرونا - فيورنتينا 21:30
لاتسيو - سامبدوريا 23:45
الدوري البرتغالي
لشبونة - إستوريل 23:00
الدوري الأرجنتيني
راسينغ - لانوس 02:15
غزل المحلة - أسوان 17:00
طلائع الجيش - الاتحاد 21:00
كأس إفريقيا للشباب
تونس - زامبيا 21:00
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