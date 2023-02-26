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الامارات | سقوط مفاجئ لبرشلونة في الدوري الإسباني

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق لسقوط مفاجئ في الدوري الإسباني عقب خسارته في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني أمام ألميريا بهدف دون ردّ بهدف سجله البلال توريه.

وتعتبر هذه الخسارة الثانية للفريق في أقل من أسبوع بعد إقصائه منتصف الأسبوع من الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد، بعد أن ظهر لاعبوه بمستوى باهت ليهدر الفريق نقاط ثمينة في صراعه على لقب "الليغا".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه، غريمه الذي تعثر بنتيجة التعادل 1-1 أمس السبت أمام جاره أتلتيكو مدريد، بينما رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة وارتقى للمركز الخامس عشر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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