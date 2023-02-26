الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد وملك البحرين يحضرون مأدبة غداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوهما صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، مأدبة الغداء التي أقامها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمملكة البحرين، في استراحته بالمرموم أمس بمناسبة فوزه ببطولة العالم لسباقات القدرة التي أقيمت أول من أمس في قرية بوذيب الدولية للقدرة في الختم بأبوظبي بمشاركة 126 فارساً وفارسة يمثلون 36 دولة حول العالم.

وهنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، للفوز ببطولة العالم للقدرة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «لقاء أخوي جمعني برئيس دولتنا حفظه الله وملك البحرين بمناسبة فوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة.. مبروك الإنجاز للبحرين وملكها وشعبها».

وأضاف سموه: «فوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم، هو فوز لنا جميعاً ويضاف لسجل البحرين في المحافل العالمية.. ناصر بن حمد نموذج للقائد الشاب الناجح الذي لا يعرف المستحيل.. ألف مبروك».

حضر المأدبة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

محمد بن راشد:

ناصر بن حمد نموذج للقائد الشاب الناجح الذي لا يعرف المستحيل.