بونو ينافس على جائزة «أفضل الحراس» بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل شهور قليلة لم يكن حارس المرمى المغربي ياسين بونو ضمن المرشحين لأي من الجوائز الفردية على مستوى العالم أو القارة الأوروبية، ولكن بطولة كأس العالم 2022 في قطر وضعت بونو في بؤرة الضوء.

ومع الأداء الرائع لبونو في المونديال ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى في التاريخ، دخل بونو بقوة في المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل جوائزه السنوي، والذي يقام اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

القائمة النهائية

ووصل بونو إلى القائمة النهائية للمرشحين للفوز بهذه الجائزة؛ حيث يتنافس مع إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب المونديال، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والمنتخب البلجيكي.

وبرغم وجود العديد من حراس المرمى المتميزين في أوروبا وعلى مستوى العالم، كانت إنجازات بونو وكورتوا ومارتينيز داعما قويا وسببا في وصولهم إلى القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

ولعب بونو دورا بارزا ومحوريا في المسيرة الناجحة والتاريخية للمنتخب المغربي بمونديال 2022؛ ليصبح الفريق أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور قبل النهائي للمونديال على مدار تاريخ البطولة العالمية.

وأشار الفيفا إلى أن بونو (31 عاما) اتسم بالهدوء والثقة خلال مشاركته بمباريات المونديال؛ حيث استقبلت شباكه هدفا واحدا في الطريق إلى المربع الذهبي قبل أن يخسر الفريق أمام نظيره الفرنسي صفر / 2 ، الذي خاض البطولة للدفاع عن لقبه العالمي.

وينافس بونو على هذه الجائزة بقوة الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (30 عاما) الذي توج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2022 بعدما أسهم بشكل هائل في فوز التانجو باللقب العالمي.

أفضل الحراس

وكان هذا المستوى، الذي ظهر به مارتينيز في المونديال، امتدادا لتألقه مع الفريق على مدار فترة طويلة؛ حيث أسهم في مسيرة ناجحة للتانجو، فلم يخسر مع الفريق سوى مباراة واحدة على مدار 26 مباراة خاضها مع الفريق، وجاءت هذه الهزيمة أمام المنتخب السعودي 1 / 2 في بداية مسيرة الفريق بالمونديال القطري.

وعلى مدار الـ18 شهرا الماضية، فرض مارتينيز نفسه ضمن أفضل حراس المرمى بالدوري الإنجليزي.

ورغم خروجه مع المنتخب البلجيكي من الدور الأول لبطولة كأس العالم، كان الموسم الرائع 2021 / 2022 للحارس تيبو كورتوا مع ريال مدريد كافيا ليكون ضمن المرشحين بالقائمة النهائية.

وعلى مدار الموسم، قدم كورتوا (30 عاما) مجموعة من الأداء المميز، وتوجها بالأداء الراقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا؛ حيث تصدى للعديد من التسديدات الخطيرة للاعبي ليفربول ليسهم بشكل هائل في الفوز الثمين 0-1 والتتويج باللقب الغالي.

وسبق لكورتوا الفوز بجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم أيضا بنسخة 2018 بعد شهور من فوزه مع الريال أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا والوصول مع منتخب بلاده للمربع الذهبي في مونديال 2018 بروسيا.