10 مدربين بلا عمل.. وتشلسي يقترب من زيدان

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وذكر موقع «فوتبول إنسايدر» (Football Insider) الإنجليزي أن إدارة نادي تشلسي تسعى إلى إقناع زيدان بتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة خلفا لغراهام بوتر الذي لم تمر سوى 5 أشهر على تعيينه خلفا للألماني توماس توخيل.
وأضاف الموقع «كانت إدارة تشلسي تنظر إلى تعيين بوتر على أنه طويل الأمد، ولكن هناك ضغط متزايد على رئيس النادي الأمريكي تود بويلي، في ظل فشل المدرب الإنجليزي في تحقيق النتائج المطلوبة».
وكان زيدان أكد مؤخرا استعداده للعودة إلى مجال التدريب، مشيرا إلى أنه لا يستبعد بدء مهمة جديدة قبل نهاية الموسم الحالي 2022-2023. وقال في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» (Le Figaro) الفرنسية «الآن أصبح لدي الوقت للعودة، ربما حتى يونيو، لكن كل شيء يمكن أن يسير بسرعة كبيرة، العودة إلى التدريب هي رغبتي الأولى حاليا، وأعتقد أنني أملك الوقت اللازم لهذه المهمة».
ولم يكن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الوحيد الذي لا يزال يقبع بدون عمل حيث هناك عدد كبير من المدربين العالميين الذي لا زالوا يبحثون عن فرصة تدريبية.
مدربون يبحثون عن عمل:
- الفرنسي زين الدين زيدان: آخر فريق دربه ريال مدريد.
- الإسباني رافاييل بينيتيس: آخر فريق دربه إيفرتون.
- الأرجنتيني مارسيلو بيلسا: آخر فريق دربه ليدز يونايتد.
- الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينيو: آخر فريق دربه باريس سان جيرمان.
- الإسباني مارسيلينو: آخر فريق دربه أتلتيك بلباو.
- الأرجنتيني مارسيلو غيلاردو: آخر فريق دربه ريفر بلايت.
- الألماني توماس توخيل: آخر فريق دربه سان جيرمان.
- الإنجليزي ستيفن جيرارد: آخر فريق دربه أستون فيلا.
- الإيطالي جينارو غاتوزو: آخر فريق دربه فالنسيا.
- الإنجليزي فرانك لامبارد: آخر فريق دربه إيفرتون.
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