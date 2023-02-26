شكرا لقرائتكم خبر 10 مدربين بلا عمل.. وتشلسي يقترب من زيدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باتت عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى مجال التدريب أقرب من أي وقت مضى بعد نحو عامين على رحيله عن قيادة ريال مدريد الإسباني الذي حقق معه إنجازات كبيرة.

وذكر موقع «فوتبول إنسايدر» (Football Insider) الإنجليزي أن إدارة نادي تشلسي تسعى إلى إقناع زيدان بتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة خلفا لغراهام بوتر الذي لم تمر سوى 5 أشهر على تعيينه خلفا للألماني توماس توخيل.

وأضاف الموقع «كانت إدارة تشلسي تنظر إلى تعيين بوتر على أنه طويل الأمد، ولكن هناك ضغط متزايد على رئيس النادي الأمريكي تود بويلي، في ظل فشل المدرب الإنجليزي في تحقيق النتائج المطلوبة».

وكان زيدان أكد مؤخرا استعداده للعودة إلى مجال التدريب، مشيرا إلى أنه لا يستبعد بدء مهمة جديدة قبل نهاية الموسم الحالي 2022-2023. وقال في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» (Le Figaro) الفرنسية «الآن أصبح لدي الوقت للعودة، ربما حتى يونيو، لكن كل شيء يمكن أن يسير بسرعة كبيرة، العودة إلى التدريب هي رغبتي الأولى حاليا، وأعتقد أنني أملك الوقت اللازم لهذه المهمة».

ولم يكن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الوحيد الذي لا يزال يقبع بدون عمل حيث هناك عدد كبير من المدربين العالميين الذي لا زالوا يبحثون عن فرصة تدريبية.

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