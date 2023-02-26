هالاند يسجل إنجازا تاريخيا مع مانشستر سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الإبهار في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع فريقه مانشستر سيتي.

وهز هالاند الشباك مجددا، خلال المباراة التي فاز فيها «السيتي» على مضيفه بورنموث 4-1 السبت، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل النرويجي هدف فريقه الثاني في المباراة وهو الـ27 له هذا الموسم في الدوري ليعزز موقعه في صدارة هدافي المسابقة.

وبحسب شبكة «أوبتا» المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هالاند سجل هدفه رقم 27 في الدوري هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في «السيتي» خلال موسم واحد بالدوري الممتاز منذ 51 عاما تقريبا.

وذكرت الشبكة أن لاعب مانشستر سيتي السابق فرانسيس لي، هو آخر لاعب سجل 27 هدفا أو أكثر في موسم واحد مع «السيتي» في الدوري الإنجليزي، وكان ذلك في موسم 1971- 1972 عندما سجل 33 هدفا.

ويتوقع أن يحطم هالاند رقم فرانسيس لي أيضا، حيث تتبقى للمهاجم النرويجي 13 مباراة في الدوري هذا الموسم لتسجيل مزيد من الأهداف.