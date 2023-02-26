صدارة الحزم تصطدم بنشوة هجر في دوري الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح مساء اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم عبر ثلاثة لقاءات يحتدم فيها الصراع بصورة شائقة بحثا عن الاقتراب من دائرة المقدمة، وكذلك هربا من دائرة الخطر في ظل التقارب النقطي بين غالبية الفرق، حيث يستضيف الحزم نظيره هجر في الرس، ويستقبل الجبلين ضيفه القيصومة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ويلتقي العين ونجران على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة. ويحتل الحزم صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الأهلي فيما يحتل هجر المرتبة السابعة برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره جدة، في المقابل يأتي الجبلين في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره العين ويأتي القيصومة في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أحد، في حين يحتل العين المرتبة الرابعة عشرة برصيد 25 نقطة ويحتل نجران المرتبة السابعة عشرة برصيد 18 نقطة.

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