النصر يحلق في الصدارة.. ورائد التحدي يروض النمور

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النصر يواصل سطوته
انفرد فريق النصر بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد تجاوزه ضمك بثلاثية في أرض المحالة رفع معها رصيده للنقطة 43 بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الاتحاد، في مواجهة شهدت مواصلة البرتغالي كريستيانو رونالدو توهجه بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية.
رائد التحدي يروض النمور
في عقر دارها
نجح الروماني سوموديكا مدرب فريق الرائد في الوقوف سدا منيعا أمام محاولات مستضيفه الاتحاد طوال شوطي اللقاء، مستغلا غيابات أبرز عناصر فرقة البرتغالي نونو سانتو، ليخطف نقطة ثمينة من ملعب الجوهرة أضيفت لرصيده السابق ليصبح 20 نقطة، ومقدما هديه ثمينة لفريقي النصر والشباب في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.
رأسية كادش تنقذ السكري
وتحبط البرتقالي
أنقذ مدافع فريق التعاون (31 نقطة) حسن كادش فريقه من خسارة شبه محققة أمام ضيفه الفيحاء (21 نقطة) في الوقت بدل الضائع من المباراة، بعد إدراكه التعادل الإيجابي عقب تقدم الفيحاء في شوط المباراة الأول عن طريق اليكسندر ترايكوفسكي.
فرسان مكة يسقطون أبها في ملعبه
حقق فريق الوحدة أول انتصار له خارج أرضه، بعد أن تفوق على مستضيفه فريق أبها بهدفين مقابل هدف، جاءت عن طريق الثنائي فيصل فجر وإسلام هوساوي، بينما سجل عبد الإله بخاري مدافع الوحدة هدف أبها في مرماه عن طريق الخطأ، وذلك قبل مواجهته الهلال في الجولة المقبلة، في حين سيواجه أبها فريق الفيحاء.
العدالة ينتصر على الخليج
انتزع فريق العدالة فوزا ثمينا أمام ضيفه الخليج بثنائية نظيفة أحرزت بأقدام الثنائي الكولومبي رينادو لينيس والسويدي ماركوس انتونسون، ليتنفس شيئا فشيئا رافعا رصيده للنقطة 13 بفارق ثلاث نقاط عن الخليج 16 نقطة، في مواجهة نجح فيها السلوفاكي مارتن سفيلا على البرتغالي بيدرو مانويل تكتيكيا.
الباطن يسجل أول فوز بالدوري
تمكن فريق الباطن من تسجيل أول فوز له بدوري روشن بعد تغلبه على فريق الاتفاق بهدف دون رد، جاء بأقدام الأورجوياني رينزو لوبيز مع نهاية شوط المباراة الأول، بعد أن تسيد مجريات شوطي اللقاء، في حين ظهر فريق الاتفاق تائها مواصلا مستويات المتردية هذا الموسم.
أبرز أحداث جولة التأسيس
- أول فوز للباطن في الدوري.
- النصر يغرد وحيدا في الصدارة.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو يقتحم صراع المنافسة على صدارة الهدافين بتسجيله الهاتريك الثاني له بدوري روشن من خمس مباريات ويعادل إيغالو الهلال برصيد 8 أهداف.
- الرائد يعثر الاتحاد ويخدم النصر.
- هداف الدوري البرازيلي تالسكا يغادر للبرازيل للتأهيل من الإصابة.
- أول فوز لفرسان مكة خارج قواعدهم.
- جمهور الاتحاد يواصل تصدره ويكسر حاجز الـ300 ألف مشجع.
- الباطن يعجل بإقالة الفرنسي باتريس كالديرون مدرب الاتفاق.
- مارسيلو جروهي يصبح أكثر حارس مرمى أجنبي حافظ على نظافة شباكه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ33 مباراة.
- المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف الاتحاد يواصل غيابه لثلاث مباريات متتالية بسبب الإصابة.
- مدرجات الملاعب السعودية تتزين بزي التأسيس.
- 14 هدفا حصيلة أهداف جولة التأسيس.
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