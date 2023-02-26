شكرا لقرائتكم خبر صديق رونالدو على رادار العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى نادي النصر للتعاقد مع أحد أصدقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن النصر كان يخطط للتعاقد مع كارلو بنسوليو، الحارس الثالث ليوفنتوس، في الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو.

وأوضحت أن عقد بنسوليو ينتهي في صيف 2023، ولا يحصل الحارس على فرص للمشاركة، بسبب وجود الثنائي فويتشيك تشيزني وماتيا بيرين.

وذكرت أن النصر تعاقد مع أوجستين روسي حتى نهاية الموسم، لتعويض غياب المصاب دافيد أوسبينا، لكن قد يعود النادي السعودي إلى فكرة ضم بنسوليو الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة الإيطالية: «التجربة العربية تغري بنسوليو، خاصة أنه سيلم الشمل مرة أخرى مع رونالدو، الذي كان لا ينفصل عنه أثناء وجود صاروخ ماديرا في يوفنتوس».

وحسب تقارير، فإن النصر يسعى للتعاقد مع حارس مرمى بديل عن الأرجنتيني أوغستين روسي، وذلك بسبب عدم القناعة بمستواه.