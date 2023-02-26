شكرا لقرائتكم خبر قبضة الأخضر الناشئ تهزم الكويت عربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حول المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين تأخره بفارق 6 أهداف بالشوط الأول في مواجهته أمام المنتخب الكويتي، إلى انتصار بفارق هدفين بواقع (25-23)، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة (مواليد 2004م)، التي جرت أمس الأول، على صالة الأميرة سمية بالأردن.

وتقدم المنتخب الكويتي بفارق ستة أهداف بنتيجة (11-17) في شوط المواجهة الأول، وبتركيز عال دخل لاعبو الأخضر الشوط الثاني وتمكنوا من قلب الطاولة والتقدم بالنتيجة حتى أنهوا المواجهة لصالحهم، وكسبوا المواجهة التي رفعت رصيد منتخبنا إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب الكويت عند 4 نقاط، وحصل لاعب الأخضر سجاد الفردان على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

ومن المقرر أن تجري مباريات الجولة الخامسة اليوم، حيث سيلتقي ناشئو الأخضر المنتخب العراقي، عند الساعة الخامسة مساء.