قبضة الأخضر الناشئ تهزم الكويت عربيا

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وتقدم المنتخب الكويتي بفارق ستة أهداف بنتيجة (11-17) في شوط المواجهة الأول، وبتركيز عال دخل لاعبو الأخضر الشوط الثاني وتمكنوا من قلب الطاولة والتقدم بالنتيجة حتى أنهوا المواجهة لصالحهم، وكسبوا المواجهة التي رفعت رصيد منتخبنا إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب الكويت عند 4 نقاط، وحصل لاعب الأخضر سجاد الفردان على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.
ومن المقرر أن تجري مباريات الجولة الخامسة اليوم، حيث سيلتقي ناشئو الأخضر المنتخب العراقي، عند الساعة الخامسة مساء.
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