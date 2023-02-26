لقاء يناقش دور الجامعة في دعم رياضة الوطن

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ورحب رئيس اتحاد الجامعات، الدكتور خالد المزيني بالحضور، في اللقاء الذي يهدف إلى التعرف على أهمية الرياضة الجامعية كبيئة للمساهمة في تطوير الرياضة السعودية ودور الاتحادات الرياضية السعودية في ذلك، وتعزيز الأهمية بهذا الدور للانطلاق نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشارالمزيني إلى أن اللقاء يستهدف الرؤساء والمدراء التنفيذيين للاتحادات واللجان الرياضية والمعنيين، وسيشهد مشاركة واسعة محليا ودوليا من خلال تواجد رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ليونز إيدر والمدير العام للاتحاد باولو فريرا، إضافة إلى رؤساء اتحادات ولجان وطنية.
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