توسنامي الهلال يغرق الدحيل القطري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغرق توسنامي الهلال أمس فريق الدحيل (متصدر الدوري القطري) في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز عليه بنتيجة 7/0، على ملعب الثمامة بالدوحة، وتأهل وصيف العالم إلى نهائي دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد منذ 2003، للمرة الخامسة ليضرب موعدا مع فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي البطولة القارية.

ووصل الهلال إلى نهائي أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 2014، 2017، 2019، و2021، مع تأهله إلى النهائي للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات من البطولة. )

وجاءت الأهداف عن طريق أوديون إيغالو في الدقائق (2، 10،48،62). وموسى ماريجا (14، 27) قبل خروجه مصابا متأثرا بحالة الشد العضلي التي تعرض لها نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي قام به طيلة الدقائق التي شارك فيها الـ56 ودخول عبدالله الحمدان بديلا عنه، وسالم الدوسري (38)، في اللقاء الذي شهده ملعب الثمامة بقطر، ودخل الهلال المباراة بعبدالله المعيوف (حارسا). حمد اليامي، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد. محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري موسى ماريجا، إيغالو، ميشيل، بينما لعب الدحيل اللقاء بصلاح زكريا (حارس مرمى) بسام هشام، محمد النعيمي، فيرنانديز، يوسف.

لويس مارتن، كريم بوضياف، نام تاي هي. إيدميلسون، المعز علي، مايكل أولونجا.

البركان الهلالي

وانفجر البركان الهلالي في أجمل حلة كروية له في وجوه أصحاب الأرض في وقت مبكر من بداية اللقاء بعد أن افتتح وصيف العالم في النسخة الأخيرة سيرك الأهداف بفنون كروية مختلفة في الدقيقة الثانية عن طريق النيجيري الدولي أوديون إيغالو والذي مهد الطريق أمام زعيم آسيا لينهي الشوط الأول بخماسية تهديفية جاءت بفضل الضغط الحالي وفرض السيطرة الميدانية بعدما شرعت طريقة المدير الفني للدحيل القطري هيرنان كريسبو بطريقة (4ــ 3 ــ 3) كل السبل للهلال في أن يتسلل لاعبوه من جهات عدة وتسجيل ضربات هجومية استباقية بفضل الطريقة التي عاد إليها باللعب بطريقة (4 ـ 2 ـ3 ـ 1) وضربت السرعات الهلالية بقيادة ميشيل وسالم الدوسري ومركز محطات الكرات المالي موسى ماريجا الذي نجح في تسجيل هدفين في الحصة الأولى. ولم يكن فريق الدحيل في وضع الاستسلام بل كانت له بعض الخطورة في هذا الشوط لاسيما عن طريق لاعبه مايكل أولونجا الذي شكل خطورة من خلال تسديداته التي نجح فيها المعيوف في التصدي لها والتي جاءت من ضمن 6 كرات قطرية شكلت خطورة على مرمى الهلالي إلا أن المعيوف شاطر زملاءه اللاعبين في النجومية.

اصطياد مرمى الدحيل

وكان حكم اللقاء ألغى الهدف السادس الذي جاء بواسطة موسى ماريجا بداعي التسلل في الدقيقة الـ40.

وفي الحصة الثانية واصل الهلال أسلوبه الذي ترك عليه ملعب المباراة في الشوط الأول إذ واصل هجومه على شباك الدحيل ولم يركن للنتيجة وتحقق له ما أراد بإضافة الهدف السابع عن طريق أوديون إيغالو، ومنح المدير الفني رامون دياز الفرصة للاعبين البدلاء بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين بذلوا مجهودا وافرا في الشوط الأول بخروج محمد كنو وإديون إيغالو وسعود عبدالحميد ودخول عبدالله عطيف وخليفة الدوسري وصالح الشهري، وفي الثلث الأخير هدأ رتم الهلال بعد أن اطمأن على النتيجة بشكل كبير مكتفيا بهدفين سجلهما في هذا الشوط. وسيواجه الهلال فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت الموافق 29 أبريل المقبل، في مباراة ذهاب نهائي البطولة الآسيوية بالرياض وسيقام لقاء الإياب بـ6 مايو 2023 في سايتاما باليابان.

عوامل فوز الهلال:







الاختيار السليم للأسماء من قبل المدير الفني رامون دياز.



الانضباط التكتيكي في الميدان.



اتساع الفروقات الفنية ضد الدحيل القطري.



التميز الفني لقائد الفريق وحارسه عبدالله المعيوف.



ثبات شخصية الفريق التي اكتسبها بعد لقب وصافة أندية العالم.



لماذا خسر الدحيل؟