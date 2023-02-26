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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 26-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

فيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حول ضرورة التركيز على تطوير الجانب البدنى للاعبى الفريق قبل مواجهة بيراميدز، فى الدورى.

خسر فريق الزمالك خارج أرضه أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رادس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن المقدم من رئيس نادى الزمالك.

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، بدء الاستعدادات لمواجهة بيراميدز في بطولة الدورى غدا، حيث حصل الفريق على راحة اليوم بعد العودة من تونس عقب مواجهة الترجى في دورى أبطال أفريقيا مساء أمس بالعاصمة التونسية.

وصلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من تونس، بعد مواجهة الترجي فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، صفحة مواجهة الترجي التونسي التى جمعتهما أمس، السبت، على الملعب الأولمبي حمادى العقربى، فى الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام الترجى التونسى، التى أقيمت مساء أمس، السبت فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من الدوري.