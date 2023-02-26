شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم حرس الحدود بثلاثية ويقفز للمركز الثامن فى جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة من محمد عصام وضعت حسام حسن في إنفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد إعاقة من أحمد شديد قناوي لمحاولة مرور مصطفى سعد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، جاء الهدف الثالث بعد تمريرة من حسام حسن وضعت بنيامين بواتينج في إنفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

في المقابل يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفا.

وجاء تشكيل سموحة في المباراة كالتالي: "حراسة المرمى : عمر صلاح، وخط الدفاع : شريف رضا - أحمد حكم - أحمد شوشة - محمد المغربي، وخط الوسط : محمد عصام - محمود حليمو - أحمد مصطفى، وفي الهجوم : مصطفى سعد "ميسي" - حسام حسن - حسين فيصل".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، حسين تيمور وبركات حجاج و مصطفى الصباحي و أحمد جمال وماليك بعيوي وأحمد عبد العزيز وبنجامين بواتينج ومحمد سعيد وزياد طارق.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "حراسة المرمى : أحمد السعدني، وخط الدفاع : محمد رضا - خالد سامي- محمود بن والي - أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: - أحمد فليكس - محمد أحمد عبد الله - مصطفى جمال، وفي الهجوم: مصطفى زيكو - وجيه عبد الحكيم - كينجسلي كوكو".