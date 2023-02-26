شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك 12 مارس ببطولة الجمهورية لناشئين السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلق بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 13 مارس الجارى.

ووفقا للجدول الذى تم إعلانه فيقع الأهلى و الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كلا من: سموحة و الشمس و دجلة أكتوبر2 والأقصر.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في الجولة الرابعة من البطولة المقرر لها يوم 12 مارس، بطنطا بالغربية.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأولمبى، سبورتنج، دجلة المعادى، الجزيرة، طنطا، بالإضافة على مركو شباب سيدى عبد الرحيم.

تضم المجموعة الثانية الصيد، هليوبوليس، الزهور، حدائق الأهرام، الشيخ زايد.