شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم أسكو كارا التوجولى بهدف "فخر" ويتصدر مجموعته فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على أسكو كارا التوجولى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز لـ 5 نقاط جمعها من 3 مواجهات، ليعتلى قمة ترتيب مجموعته، ويأتى الجيش الملكلي المغربى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، وفيوتشر فى المركز الثالث بنقطتين، وأسكو كارا فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

مع الدقيقة 12 سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية تصدى لها الحارس وارتطمت فى القائم، وتحولت لضربة ركنية مثلت خطورة على مرمى إسكو، قبل أن تتهيئ لدونجا الذى سدد الكرة وارتطمت فى العارضة.

واستمر ضغط بيراميدز، حتى الدقيقة 28 نجح فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف التقدم لبيراميدز بكرة رأسية بعد صناعة متقنة من عبد الله السعيد.

وواصل فريق بيراميدز الضغط على الضيف التوجولى، وهدد المرمى بأكثر من كرة، جاءت معظمها عن طريق عبد الله السعيد الذى قدم مستوى مميز فى الشوط الأول.

فى الشوط الثانى واصل بيراميدز الضغط، إلا إن الفريق التوجولى شن أكثر من هجمة مثلت خطورة على مرمى أحمد الشناوى وكادت تلك الفرص أن تتيح لأسكو كارا التعادل.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: محمود دونجا - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - أحمد سامي - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس.