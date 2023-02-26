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أخبار الأهلي اليوم الأحد 26 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 26 / 2 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: استئناف الأهلي تدريباته الجماعية بدون راحة استعدادا لمباراة الداخلية في الدوري وانتظام لاعبي منتخب الشباب في المران.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فريق الداخلية فى الأسبوع الـ20 ببطولة . وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم، الأحد، بملعب مختار التتش، استعدادًا للمواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي فى لقاء صن داونز تدريبات استشفائية، بينما خاض باقى اللاعبين تدريبات متنوعة.

 

انتظام لاعبى منتخب الشباب فى تدريبات الأهلي الجماعية

شارك مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ورأفت خليل، ثلاثي شباب الأهلي، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب الشباب والمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر.

وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية الثلاثاء المقبل.

 

كولر يطمئن على جاهزية السولية للمشاركة فى مباراة الداخلية
اطمأن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، على جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر للمشاركة أساسياً فى مباراة فريقه ضد الداخلية الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب عمرو السولية عن المشاركة فى المباريات الأخيرة بسبب الإصابة بشد فى عضلة السمانة، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية قبل مباراة صن داونز، ولكن الجهاز الفني فضل منحه قسطا أكبر من الراحة خشية تجدد الإصابة.

 

كولر يدرس الدفع بثنائى هجومى لاختراق حصون الداخلية فى الدورى
 يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، الدفع بالثنائى محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف، في هجوم فريقه بمباراة الداخلية المقبلة بالدوري، وذلك لاستعادة الانتصارات وكسر التكتل الدفاعى المنتظر من فريق الداخلية بقيادة مدربه علاء عبد العال.

 

ويرى كولر أن تواجد ثنائى هجومى يزيد من فرصة الأهلى لخطف النقاط الثلاث، خاصة أن مباراة الداخلية هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة القطن الكاميرونى المصيرية والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

 

 

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل الترتيب لرحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مباراتي صن داونز والقطن بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع صن داونز2/2 أمس، السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وسيلعب المارد الأحمر مع الداخلية الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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