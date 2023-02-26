شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 26 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 26 / 2 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: استئناف الأهلي تدريباته الجماعية بدون راحة استعدادا لمباراة الداخلية في الدوري وانتظام لاعبي منتخب الشباب في المران.
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فريق الداخلية فى الأسبوع الـ20 ببطولة الدوري المصري. وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم، الأحد، بملعب مختار التتش، استعدادًا للمواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل.
وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي فى لقاء صن داونز تدريبات استشفائية، بينما خاض باقى اللاعبين تدريبات متنوعة.
شارك مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ورأفت خليل، ثلاثي شباب الأهلي، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب الشباب والمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر.
وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية الثلاثاء المقبل.
وغاب عمرو السولية عن المشاركة فى المباريات الأخيرة بسبب الإصابة بشد فى عضلة السمانة، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية قبل مباراة صن داونز، ولكن الجهاز الفني فضل منحه قسطا أكبر من الراحة خشية تجدد الإصابة.
ويرى كولر أن تواجد ثنائى هجومى يزيد من فرصة الأهلى لخطف النقاط الثلاث، خاصة أن مباراة الداخلية هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة القطن الكاميرونى المصيرية والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.
يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل الترتيب لرحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مباراتي صن داونز والقطن بدوري أبطال أفريقيا.
وتعادل الأهلي مع صن داونز2/2 أمس، السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وسيلعب المارد الأحمر مع الداخلية الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.