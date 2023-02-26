شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 26 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 26 / 2 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: استئناف الأهلي تدريباته الجماعية بدون راحة استعدادا لمباراة الداخلية في الدوري وانتظام لاعبي منتخب الشباب في المران.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فريق الداخلية فى الأسبوع الـ20 ببطولة الدوري المصري. وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم، الأحد، بملعب مختار التتش، استعدادًا للمواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي فى لقاء صن داونز تدريبات استشفائية، بينما خاض باقى اللاعبين تدريبات متنوعة.

انتظام لاعبى منتخب الشباب فى تدريبات الأهلي الجماعية