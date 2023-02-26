شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى الشوط الأول متقدمًا على أسكو كارا التوجولى بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وأسكو كارا التوجولى بتقدم بيراميدز بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

مع الدقيقة 12 سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية تصدى لها الحارس وارتطمت فى القائم، وتحولت لضربة ركنية مثلت خطورة على مرمى إسكو، قبل أن تتهيئ لدونجا الذى سدد الكرة وارتطمت فى العارضة.

واستمر ضغط بيراميدز، حتى الدقيقة 28 نجح فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف التقدم لبيراميدز بكرة رأسية بعد صناعة متقنة من عبد الله السعيد.

وواصل فريق بيراميدز الضغط على الضيف التوجولى، وهدد المرمى بأكثر من كرة، جاءت معظمها عن طريق عبد الله السعيد الذى قدم مستوى مميز فى الشوط الأول.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: محمود دونجا - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - أحمد سامي - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس.