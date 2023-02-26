شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح الشيش رجال يحقق المركز السابع ببطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري لسلاح الشيش للرجال، في تحقيق المركز السابع ببطولة كأس العالم التي تقام في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري.

وتمكن منتخب الرجال بمشاركة علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبد الرحمن طلبة، من الفوز على منتخب بريطانيا في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن بنتيجة 45-37.

وكان منتخب مصر لسلاح الشيش قد فاز في أولى مبارياته اليوم على نظيره التشيكي في دور ثمن النهائي قبل أن يخسر من منتخب اليابان في ربع النهائي ويخوض مباريات تحديد المراكز.

وخسر المنتخب من الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة الأولى بتحديد المراكز من الخامس للثامن، قبل أن يتمكن من الفوز على منتخب بريطانيا في اللقاء الأخير ليحصد المركز السابع.

وعلى صعيد السيدات، فكان منتخب مصر قد خسر صباح اليوم أمام المنتخب الروماني في مباراة دور الـ32 ليودع بذلك المنافسات مبكرًا.

يذكر أن البطولة قد أقيمت بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.