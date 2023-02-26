شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لاعبى منتخب الشباب فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ورأفت خليل، ثلاثي شباب الأهلي، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب الشباب والمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر.

وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الأهلي مع فريق الداخلية الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 ببطولة الدوري الممتاز.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حزين للغاية بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي، لافتًا إلى أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص التي كان بإمكانها أن تحسم النتيجة لصالحه.

وأوضح كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حزين على نتيجة المباراة خاصة الهدف الثاني لفريق صن داونز. أمر محزن بكل تأكيد أن يدخل في مرمانا هذا الهدف بعدما تقدمنا في نتيجة المباراة».

وأضاف أن الجهاز الفني يعلم أن المنافس يتابع الفريق، وأنه يحاول التغيير في تسديد ضربات الجزاء، وهناك ثلاثة لاعبين من بينهم محمد هاني الذي لم يهدر في ضربات الجزاء التي نفذها اللاعبون خلال التدريبات.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون ضربة الجزاء هدفًا محققًا، ولكن الأخطاء واردة بشكل عام في كرة القدم، وعلى الجانب الآخر حارس صن داونز نجح في التصدي للكرة.

وأكد كولر أنه لا يوجد وقت للتدريبات بسبب ضغط المباريات، وأن الوقت النظري أصبح أكبر من العملي، للعمل بشكل أكبر على تطوير بعض الجوانب.

وشدد المدير الفني على أنه لن يفقد الفريق قوته الهجومية من خلال اللجوء إلى ثلاثة لاعبين في الدفاع، وأن الفريق سوف يعمل على علاج الأخطاء للعودة إلى المسار المطلوب سريعًا.