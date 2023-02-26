شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الملكى يتقدم على فيوتشر بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجيش الملكى الشوط الأول متقدما على فيوتشر بهدف نظيف سجل حمزة إغمان في الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمود رزق، محمود مرعي، باسم على، خط الوسط: مهند لاشين، محمد رضا، كريم نيدفيد، خط الهجوم: محمد فاروق، عمر السعيد، ناصر ماهر.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

ويترأس أيمن منصور، عضو مجلس إدارة فيوتشر بعثة الفريق، التى ضمت القوة الضاربة للفريق، حيث عاد عمر كمال عبد الواحد إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، كما التحق غنام محمد بالبعثة رغم إصابته بجرح قطعي أسفل الحاجب.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على أسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق أسكو كارا برصيد نقطة واحدة.