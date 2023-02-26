شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة إغمان يتقدم للجيش الملكى بالهدف الأول فى شباك فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حمزة إغمان، لاعب الجيش الملكى، الهدف الأول لفريقه في شباك فيوتشر في الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمود رزق، محمود مرعي، باسم على.

خط الوسط: مهند لاشين، محمد رضا، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: محمد فاروق، عمر السعيد، ناصر ماهر.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر بعثة الفريق، التى ضمت القوة الضاربة للفريق، حيث عاد عمر كمال عبد الواحد إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، كما التحق غنام محمد بالبعثة رغم إصابته بجرح قطعي أسفل الحاجب.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.