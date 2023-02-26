لاعبو المقاولون العرب يحتفلون بعيد ميلاد شوقي غريب على هامش التدريبات

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القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على الاحتفال بعيد ميلاد شوقي غريب المدير الفني للفريق، على هامش مران الفريق، وسط جو أسرى.

ويحتفل اليوم شوقى غريب، المدير الفنى لنادى المقاولون العرب، بعيد ميلاده الـ"64" فهو من مواليد 26 فبراير عام 1959 بمحافظة الغربية.

ووجه لاعبو المقاولون الشكر لشوقي غريب على المجهود الكبير المبذول مع الفريق، وهو ما انعكس على أداء الفريق واللاعبين في مشوارهم ببطولة الدوري الممتاز.

بدأ شوقي غريب مسيرته مع الكرة في نادي غزل المحلة في عصره الذهبي وانضم للمنتخب وهو يناهز الـ17 ربيعا مع جيل العمالقة.

شوقي غريب فرض نفسه على المنتخبات الوطنية فى أواخر السبعينيات وحقبة الثمانينيات، وكان غريب من أفضل لاعبى خط الوسط، وشارك الكابتن شوقي غريب فى 84 مباراة دولية مع المنتخب الوطنى، سجل خلالها 4 أهداف ليحجز لنفسه مكانًا وسط الكبار.

وحمل شوقي غريب شارة القيادة لمنتخب مصر برغم أنه من خارج القطبين الأهلي والزمالك، بعد صولاته وجولاته مع نادي غزل المحلة "قلعة الفلاحين" أحد الأندية الشعبية الكبيرة في الكرة المصرية ومع منتخب مصر.



تورتة عيد ميلاد شوقي غريب



لاعبو المقاولون العرب يحتفلون بعيد ميلاد شوقي غريب ويستعد المقاولون لمواجهة فاركو الأربعاء المقبل ضمن مواجهات الجولة ال20 لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتفل اليوم شوقى غريب، المدير الفنى لنادى المقاولون العرب، بعيد ميلاده الـ"64" فهو من مواليد 26 فبراير عام 1959 بمحافظة الغربية.