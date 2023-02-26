3 سيناريوهات تحسم مصير تأهل الأهلى لدور الثمانية فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت بخسارته (0-1) خارج أرضه أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية.

سيناريوهات تأهل الأهلى لدور الثمانية بدوري الأبطال

السيناريو الأول

أصبح من الضروري فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد فريق القطن الكاميروني أولًا، والمقرر إقامتها يوم 3 مارس المقبل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وليبقي على آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في حالة فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد القطن، ثم الفوز في مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقي النتائج.

السيناريو الثانى

أما في حالة فوز الأهلي على في مباراتيه على القطن الكاميروني، ثم الفوز على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلي في مباراتيه ضد القطن الكاميروني، والفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت المقبل على استاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى في دوري الأبطال

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة بعد الفوز على الهلال في جنوب أفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.

1_ ماميلودي صن داونز:7 نقاط من 3 مباريات

2_ الهلال السوداني: 6 نقاط من 3 مباريات

3_ الأهلي : نقطة من مباراتين

4_ القطن الكاميروني: 0 نقاط من مباراتين

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.