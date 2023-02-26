شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد للداخلية دون راحة.. وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فريق الداخلية فى الأسبوع الـ20 ببطولة الدوري المصري. وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم، الأحد، بملعب مختار التتش، استعدادًا للمواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي فى لقاء صن داونز تدريبات استشفائية، بينما خاض باقى اللاعبين تدريبات متنوعة.

وأدى حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية مع ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حزين للغاية بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي، لافتًا إلى أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص التي كان بإمكانها أن تحسم النتيجة لصالحه.

وأوضح كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حزين على نتيجة المباراة خاصة الهدف الثاني لفريق صن داونز. أمر محزن بكل تأكيد أن يدخل في مرمانا هذا الهدف بعدما تقدمنا في نتيجة المباراة».

وأضاف أن الجهاز الفني يعلم أن المنافس يتابع الفريق، وأنه يحاول التغيير في تسديد ضربات الجزاء، وهناك ثلاثة لاعبين من بينهم محمد هاني الذي لم يهدر في ضربات الجزاء التي نفذها اللاعبون خلال التدريبات.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون ضربة الجزاء هدفًا محققًا، ولكن الأخطاء واردة بشكل عام في كرة القدم، وعلى الجانب الآخر حارس صن داونز نجح في التصدي للكرة.

وأكد كولر أنه لا يوجد وقت للتدريبات بسبب ضغط المباريات، وأن الوقت النظري أصبح أكبر من العملي، للعمل بشكل أكبر على تطوير بعض الجوانب.

وشدد المدير الفني على أنه لن يفقد الفريق قوته الهجومية من خلال اللجوء إلى ثلاثة لاعبين في الدفاع، وأن الفريق سوف يعمل على علاج الأخطاء للعودة إلى المسار المطلوب سريعًا.