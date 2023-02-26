شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوفر 300 تذكرة للجماهير لدخول مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي غزل المحلة، توفير 300 تذكرة لجماهير الفريق لدخول الفريق لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الثالثة إلا الربع من عصر غد الإثنين، باستاد المحلة.

وقرر عبدالباقي جمال، المدير الفني لنادي غزل المحلة، ضم 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة أسوان.

وشهدت قائمة غزل المحلة لمباراة أسوان عودة كريم مصطفى بعد تعافيه من الإصابة واستبعاد إيهاب سمير بعد إيقافه لحصوله على طرد مباشر في مباراة الإسماعيلي.

وجاءت قائمة المحلة كالتالي:

عمرو شعبان، أحمد ميهوب، أحمد فوزي، محمد جابر، محمد بازوكا، معاذ الحناوي، مصطفي العش، محمود علاء، حميد ماو، أحمد النادري، جابريل اوريك، أحمد الشيخ، حازم مرسي، السيد شبراوي، طارق سامي، إبراهيم عايش، خالد الاخميمي، عبدالرحمن عاطف، تشارلز، كريم مصطفى، مصطفى ديشا، أحمد جعيدي.