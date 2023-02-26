شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة للفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مسئولو نادي الداخلية مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم للفوز في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 ببطولة الدوري المصري

ويستعد نادي الداخلية تحت قيادة علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، لمواجهة النادي الأهلي، حيث دخل الفريق في معسكر مغلق، على أن يستقر المدير الفني على قائمة الفريق غدا الإثنين للإعلان عنها.

ومن المتوقع أن يبدأ الداخلية المباراة بهذا التشكيل:

حراسة المرمى : محمد مجدي

خطتها الدفاع : عبد العزيز السيد، محمد نجيب، أحمد سيد عبد النبي، محمود طلعت

خط الوسط: كليتشي شيميزين، كريم يحيى، أحمد عادل عبد الرسول، علي

خط الهجوم : سمير فكري، مصطفى فوزي.