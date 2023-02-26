شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة البارالمبي: سعيدة بنجاح بطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تينا كورتا، مندوبة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة البارالمبي ومدير المسابقات في بطولة مصر الدولية، إنها سعيدة للغاية بنجاح الاتحاد المصري لتنس الطاولة في تنظيم تلك البطولة بهذا الشكل الجيد.

وانطلقت أمس السبت منافسات بطولة مصر الدولية، وتستمر حتى غد الإثنين على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وأشادت تينا، في تصريحاتها، بصالة حسن مصطفى، وأكدت أنها مذهلة ورائعة، ولا يوجد مثلها في العالم وأنها تلقت تعليقات إيجابية من جميع وفود الدول المشاركة في البطولة، خاصة أن فندق الإقامة يتواجد في نفس مكان المنافسات، وهو ما يسهل على اللاعبين الحركة والتنقل وكذلك التدريبات.

وأضافت تينا أنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها مصر، فهي تعشقها، ولكنها أول مرة تزور صالة حسن مصطفى، وبعد تفقدها وجدت أن المنافسات في هذه الصالة ستكون ناجحة، وهو ما حدث بالفعل خلال أمس واليوم، والجميع مستمتع هنا موجهة الشكر لكل من أسهم في إخراج هذا الحدث بهذا الشكل الرائع.

وتابعت مندوبة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أنه لا توجد أي شكاوى من أي وفد من الوفود ولأول مرة لا توجد شكاوى، مما يدل على نجاح البطولة.

وأضافت تينا أن بطولة مصر الدولية مهمة جدًا؛ لأنها خطوة مهمة في مشوار التأهل لبارالمبياد باريس، حيث تحتسب نتائجها في نقاط التأهيل، لذلك نجد مباريات غاية في القوة بين اللاعبين الراغبين في التأهل لدورة 2024.

وأردفت تينا أن الاتحاد الدولي وبعد نجاح بطولة مصر الدولية قرر تنظيم البطولة الأفريقية في شهر سبتمبر المقبل على صالة حسن مصطفى، بعد الإشادة الموسعة التي نالتها الصالة، وهو ما يسهم في نجاح البطولة القارية التي تكمن أهميتها في أن أصحاب المراكز الأولى والميداليات الذهبية يتأهلون مباشرة لبارالمبياد باريس.

وأتمت تينا تصريحاتها أنها سعيدة بالتواجد في مصر، وتتمنى تكرار الزيارة لها، موجهة الشكر إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، وخالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى، وإلى الدولة المصرية التي تستضيف كبرى البطولات الدولية بنجاح معتاد.