شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اتحاد الكرة الطارئ ممتد حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مد الاجتماع الطارئ الذى أعقب خروج منتخب الشباب من بطولة الأمم الأفريقية حتى الثلاثاء المقبل.

ودعا مجلس الإدارة لاجتماع طارئ عقب خروج منتخب الشباب من بطولة الأمم الأفريقية للشباب التى تنظمها مصر فى الفترة من 19 فبراير وحتى 12 مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يمتد الاجتماع خلال يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين للاستقرار على مجموعة من القرارات.

وحقق منتخب السنغال الفوز على منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية المؤهلة التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس المقبل.