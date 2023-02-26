شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 2 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها اجتماع اتحاد الكرة الطارئ ممتد ليوم الثلاثاء المقبل، وفيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيلة الزمالك، والبرتغالى بيريرا يصل القاهرة خلال أيام لتولى رئاسة لجنة الحكام.

اجتماع اتحاد الكرة الطارئ ممتد حتى الثلاثاء المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مد الاجتماع الطارئ الذى أعقب خروج منتخب الشباب من بطولة الأمم الأفريقية حتى الثلاثاء المقبل.

البرتغالي بيريرا يصل القاهرة خلال أيام لتولى رئاسة لجنة الحكام

استقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل رسمي على قرار التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد ظهر اليوم.

فيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

انتظام لاعبى منتخب الشباب فى تدريبات الأهلي الجماعية

شارك مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ورأفت خليل، ثلاثي شباب الأهلي، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب الشباب والمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر.

كولر يطمئن على جاهزية السولية للمشاركة فى مباراة الداخلية

اطمأن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، على جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر للمشاركة أساسياً فى مباراة فريقه ضد الداخلية الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري بعد تعافيه من الإصابة.

بيراميدز يهزم أسكو كارا التوجولى بهدف "فخر" ويتصدر مجموعته فى الكونفدرالية

فاز فريق بيراميدز على أسكو كارا التوجولى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

سموحة يهزم حرس الحدود بثلاثية ويقفز للمركز الثامن فى جدول الدوري

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يركز على تطوير الجانب البدنى للاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

تحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حول ضرورة التركيز على تطوير الجانب البدنى للاعبى الفريق قبل مواجهة بيراميدز، فى الدورى.

حسام حسن يحصد جائزة رجل مباراة سموحة والحرس فى الدوري

حصل حسام حسن على جائزة رجل مباراة سموحة وحرس الحدود، والتى انتهت بفوز الموج الأزرق بثلاثة أهداف دون رد فى المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

لاعبو المقاولون العرب يحتفلون بعيد ميلاد شوقي غريب على هامش التدريبات

حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على الاحتفال بعيد ميلاد شوقي غريب المدير الفني للفريق، على هامش مران الفريق، وسط جو أسرى.

لقطة تحكيمية طريفة فى مباراة سموحة وحرس الحدود.. اعرف التفاصيل

فى لقطة طريفة تحكيميا فى مباراة سموحة وحرس الحدود بالدوري المصري، احتسب الحكم جلال أحمد حكم اللقاء ركلة حرة لصالح فريق حرس الحدود من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء، بعد إعاقة من أحمد حكم لمحاولة مرور فالنتين أودو.