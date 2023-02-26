شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وينوى فيريرا إعادة عمر جابر وعمرو السيسى إلى دكة البدلاء بعدما بدأ الثنائى بشكل أساسي في مباراة الترجى التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فضلا عن إراحة "شيكابالا" على دكة البدلاء وإعادة سيد نيمار، للتشكيل الأساسى ومنح الفرصة بشكل أكبر للمغربى أحمد بلحاج.

وقرر الجهاز للزمالك بدء الاستعدادات لمواجهة بيراميدز في بطولة الدورى غدا، حيث حصل الفريق على راحة اليوم بعد العودة من تونس عقب مواجهة الترجى في دورى أبطال أفريقيا مساء أمس بالعاصمة التونسية.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز الجمعة المقبل في إطار الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى، على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالكبضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.

ووصلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من تونس، بعد مواجهة الترجي فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والخسارة بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات الأفريقي.