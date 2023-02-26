شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: حققت أول اتفاق لى مع إدارة سموحة والتعاقد مع حسام حسن أنقذنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، عن سعادته بعد فوز سموحة على فريق حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى.

وقال أحمد سامى، فى تصريحات خاصة بعد المباراة: "الحمد لله على هذا الفوز المهم والتقدم للمركز الثامن فى جدول الدورى، واستغللنا نقاط ضعف الحرس وحققنا المطلوب بحصد الثلاث نقاط".

وأضاف مدرب سموحة: "حققت أول اتفاقاتى مع إدارة سموحة وهو الإبقاء على سموحة فى بطولة الدورى، والمباريات كلها صعبة وعندى مشكلة فى تحفيظ اللاعبين نظرا لضيق الوقت، وبشكر ربنا أن التوفيق كان حليفنا اليوم".

وتابع أحمد سامى: "أهم شىء حدث هذا الموسم وهو التعاقد مع حسام حسن من الأهلى، لأنه أضاف الكثير للفريق وساهم فى تحقيق الانتصارات والابتعاد عن مراكز الهبوط، ويترجم مجهود الفريق بالكامل".

واستطرد: "أمامنا أسبوعان راحة، سأقوم بتقييم اللاعبين وأدائهم وإجراء فترة إعداد مصغرة من أجل تجهيز الفريق للمباريات المقبلة".

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة من محمد عصام وضعت حسام حسن في إنفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد إعاقة من أحمد شديد قناوي لمحاولة مرور مصطفى سعد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، جاء الهدف الثالث بعد تمريرة من حسام حسن وضعت بنيامين بواتينج في إنفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

وفي المقابل يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفا.