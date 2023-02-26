شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على جاهزية السولية للمشاركة فى مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، على جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر للمشاركة أساسياً فى مباراة فريقه ضد الداخلية الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب عمرو السولية عن المشاركة فى المباريات الأخيرة بسبب الإصابة بشد فى عضلة السمانة، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية قبل مباراة صن داونز، ولكن الجهاز الفني فضل منحه قسطا أكبر من الراحة خشية تجدد الإصابة.

ويغيب عمرو السولية عن المشاركة مع الأهلي منذ مباراة فلامنجو في كأس العالم للأندية ومن بعدها الغياب في مباراة الهلال السوداني ثم أسوان وأخيرا مباراة صن داونز.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حزين للغاية بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي، لافتًا إلى أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص التي كان بإمكانها أن تحسم النتيجة لصالحه.

وأوضح كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حزين على نتيجة المباراة خاصة الهدف الثاني لفريق صن داونز. أمر محزن بكل تأكيد أن يدخل في مرمانا هذا الهدف بعدما تقدمنا في نتيجة المباراة».

وأضاف أن الجهاز الفني يعلم أن المنافس يتابع الفريق، وأنه يحاول التغيير في تسديد ضربات الجزاء، وهناك ثلاثة لاعبين من بينهم محمد هاني الذي لم يهدر في ضربات الجزاء التي نفذها اللاعبون خلال التدريبات.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون ضربة الجزاء هدفًا محققًا، ولكن الأخطاء واردة بشكل عام في كرة القدم، وعلى الجانب الآخر حارس صن داونز نجح في التصدي للكرة.

وأكد كولر أنه لا يوجد وقت للتدريبات بسبب ضغط المباريات، وأن الوقت النظري أصبح أكبر من العملي، للعمل بشكل أكبر على تطوير بعض الجوانب.

وشدد المدير الفني على أنه لن يفقد الفريق قوته الهجومية من خلال اللجوء إلى ثلاثة لاعبين في الدفاع، وأن الفريق سوف يعمل على علاج الأخطاء للعودة إلى المسار المطلوب سريعًا.