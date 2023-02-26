لقطة تحكيمية طريفة فى مباراة سموحة وحرس الحدود.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - فى لقطة طريفة تحكيميا فى مباراة سموحة وحرس الحدود بالدوري المصري، احتسب الحكم جلال أحمد حكم اللقاء ركلة حرة لصالح فريق حرس الحدود من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء، بعد إعاقة من أحمد حكم لمحاولة مرور فالنتين أودو.

وبعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو أشهر البطاقة الحمراء فى وجه أحمد عبد الحكم لإعاقته فلانتين أودو المتجه للانفراد التام بالمرمى. وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو مرة أخرى ألغى البطاقة الحمراء، وأعاد اللاعب أحمد حكم إلى الملعب مرة أخرى، بداعى وجود تسلل على فلانتين أودو.وتشير النتيجة إلى تقدم فريق سموحة أمام نظيره حرس الحدود، بهدف دون رد حتى الآن التي تجمع الفريقين، اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، في اطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة في المباراة كالتالي: "حراسة المرمى : عمر صلاح، وخط الدفاع : شريف رضا - أحمد حكم - أحمد شوشة - محمد المغربي، وخط الوسط : محمد عصام - محمود حليمو - أحمد مصطفى، وفي الهجوم : مصطفى سعد "ميسي" - حسام حسن - حسين فيصل".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، حسين تيمور وبركات حجاج و مصطفى الصباحي و أحمد جمال وماليك بعيوي وأحمد عبد العزيز وبنجامين بواتينج ومحمد سعيد وزياد طارق.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "حراسة المرمى : أحمد السعدني، وخط الدفاع : محمد رضا - خالد سامي- محمود بن والي - أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: - أحمد فليكس - محمد أحمد عبد الله - مصطفى جمال، وفي الهجوم: مصطفى زيكو - وجيه عبد الحكيم - كينجسلي كوكو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد فوزي وأحمد أيمن وإسلام عبد اللاه وحامد الجابري وغريب ياسر وفالنتين أودو وايمانويل ديفيد وعمر بسام ومصطفى صبحي.