شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وناصر ماهر وفاروق يقودون هجوم فيوتشر أمام الجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامتها اليوم الأحد على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمود رزق، محمود مرعي، باسم على.

خط الوسط: مهند لاشين، محمد رضا، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: محمد فاروق، عمر السعيد، ناصر ماهر.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر بعثة الفريق، التى ضمت القوة الضاربة للفريق، حيث عاد عمر كمال عبد الواحد إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، كما التحق غنام محمد بالبعثة رغم إصابته بجرح قطعي أسفل الحاجب.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق أسكو كارا برصيد نقطة واحدة.