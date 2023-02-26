فخر الدين بن يوسف يسجل هدف تقدم بيراميدز فى مرمى أسكو كارا التوجولى

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القاهرة - سامية سيد - سجل فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك أسكو كارا التوجولى بالدقيقة 28 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ونجح فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف التقدم لبيراميدز بكرة رأسية بعد صناعة متقنة من عبد الله السعيد.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: محمود دونجا - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - أحمد سامي - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس.