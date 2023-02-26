شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس الدفع بثنائى هجومى لاختراق حصون الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، الدفع بالثنائى محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف، في هجوم فريقه بمباراة الداخلية المقبلة بالدوري، وذلك لاستعادة الانتصارات وكسر التكتل الدفاعى المنتظر من فريق الداخلية بقيادة مدربه علاء عبد العال.

ويرى كولر أن تواجد ثنائى هجومى يزيد من فرصة الأهلى لخطف النقاط الثلاث، خاصة أن مباراة الداخلية هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة القطن الكاميرونى المصيرية والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

يخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأحد، تدريبات استشفائية استعدادا لمواجهة الداخلية، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الأهلى وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا مساء أمس، السبت، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويتطلع كولر خلال مران اليوم وغداً لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الداخلية التي يأمل فى الفوز بها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، التى كان آخرها الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة، وسجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا، وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا تزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.