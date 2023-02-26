شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفوز على بورتو السويس بهدف نظيف فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مصطفى عبده، فوزا مهما على فريق بورتو السويس بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلى والسلام، فى ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد الشبيني فى الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود حسين الذى يدير المباراة.

بهذه النتيجة رفع فريق الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 20 ليتقدم إلى المركز الثانى عشر من ترتيب مجموعة القاهرة، جمعها من 98 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مواجهتين وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

فيما بقى فريق بورتو السويس فى المركز العاشر برصيد 26 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في مواجهتين وخسر 9 مباريات، سجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

وكان التعادل الإيجابى حسم مواجهة القناة وزد بهدفين لمثلهما، ليرفع فريق زد رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة، فيما رفع فريق القناة رصيده إلى 38 نقطة ليتراجع للمركز الثالث.

وحقق فريق السكة الحديد فوزًا مهمًا على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثانى، فيما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 18.



وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ19 فى مجموعة القاهرة كالتالى :- وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ19 فى مجموعة القاهرة كالتالى :-

الإنتاج الحربى 1 / 0 بورتو السويس

منتخب السويس 0 / 2 بتروجت

النصر 1 / 0 إيسترن كومبانى

الإعلاميين 0 / 0 العبور

الترسانة 1 / 0 مستقبل وطن

القناة 2 / 2 زد

وادى دجلة 2 / 1 الاتصالات

السكة الحديد 1 / 0 كهرباء الإسماعيلية