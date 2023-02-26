الهلال يقسو على الدحيل ويقطع بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا



تجاوز الهلال السعودي منافسه الدحيل القطري بنتيجة كبيرة ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



قدم الهلال عرضاً لافتاً أمام الدحيل حين انتصر عليه 7-0 على أرض استاد الثمامة اليوم الأحد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



ولم يمنح حامل اللقب منافسه الكثير من الوقت حين سجّل له النيجيري إيغالو الهدف الأول مع الدقيقة الثانية قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني (10).



واستغل الهلال حالة الصدمة بالنسبة للدحيل فأضاف له المالي موسى ماريغا الهدفين الثالث والرابع (14 و27).



وعاد ماريغا ليفرض نفسه كأحد نجوم المباراة بصناعته الهدف الخامس الذي حمل توقيع سالم الدوسري (38).



وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة بتسجيله الهدف السادس بفضل إيغالو مترجماً كرة من الدوسري (48)، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الرابع له والسابع لفريقه (63).



وسيّر الهلال بقية الوقت كما أراد مستفيداً من عدم قدرة الدحيل على مجاراته لينهي اللقاء بفوز ثمين جداً هو الأعلى له في البطولة بمسماها الجديد.



وسيواجه الهلال في النهائي أوراوا ريد دايموندز الياباني.

(بي إن سبورت)