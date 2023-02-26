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توتنهام يعمق جراح تشلسي ويقتنص فوزاً ثميناً

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
واصل تشلسي نتائجه المخيبة وخسر أمام مستضيفه توتنهام بهدفين دون رد في قمة لندنية أقيمت ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
انتهى الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف ومع انطلاق الشوط الثاني افتتح أوليفر سكيب التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 46، قبل أن يضيف هاري كاين نجم "السبيرز" وهدافه الهدف الثاني في الدقيقة 82.
 
وعزز توتنهام موقعه في المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 45 نقطة فيما تجمد رصيد تشلسي الذي يواجه موسماً كارثياً عند 31 نقطة في المركز العاشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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