بعد غياب 6 أعوام.. مانشستر يونايتد يعود للألقاب ويتوج بكأس الرابطة على حساب نيوكاسل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب ويمبلي، للموسم الحالي 2022 - 2023.

وافتتح البرازيلي كارلوس كاسيميرو التهديف لليونايتد فى الدقيقة 34، من ضربة رأسية قوية على يسار حارس نيوكاسل.

وأضاف سفين بوتمان ثانى أهداف اليونايتد بالخطأ فى مرماه في الدقيقة 39 بعدما حول تسديدة ماركوس راشفورد، في شباكه حارسه.

ونجح مانشستر يونايتد فى إعادة الألقاب إلى خزائنه بعد غياب 6 أعوام، منذ تتويجه بلقب الدوري الأوروبي فى عام 2017.

رابط الفيديو: https://vidbtol2.stad90.com/embed/30A30UmehC6JE