شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف حكيمي من مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن موقف المغربي أشرف حكيمي ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، من اللحاق بمباراة بايرن ميونخ، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء يوم 8 مارس المقبل، على ملعب أليانز أرينا بعد نهاية مباراة الذهاب بالخسارة بهدف دون رد.

وقالت صحيفة "ليكيب الفرنسية"، إن حكيمي تعافى من الإصابة وتدرب بشكل طبيعي مع لاعبي باريس لكن كريستوف جالتييه، مدرب الفريق، قرر استبعاده من مباراة مارسيليا اليوم، كإجراء احترازي فقط.

وأشارت إلى أن حكيمي سيحصل على فرصة للمشاركة في مباراة نانت المقبلة، كي يكون جاهزا بشكل كامل لموقعة بايرن ميونخ.