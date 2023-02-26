الامارات | منتخب الشباب يفوز على الأخضر السعودي ودياً بهدف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاماً على المنتخب السعودي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ذياب عوانة في ختام معسكره الداخلي استعداداً للمشاركات المقبلة.

سجل هدف المنتخب، اللاعب مايد الكاس في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وضمت قائمة المنتخب الوطني في المعسكر 25 لاعباً هم: عبدالرحمن طلال، عبدالله أحمد، سالم عبدالله (الوحدة) محمد ناصر (عجمان) أحمد مال الله، ماجد المهيري (شباب الأهلي) فهد جاسم، مايد الكاس، ضاري فهد، حمدان محمد، مطر الشامسي (الشارقة) أحمد نبيل (دبا) ربيع حسن، عبدالله الحمادي، عتيق عصام، محمد خالد (الوصل) عيد الحمادي (العين) سيف سالم (حتا) سعود البلوشي (الإمارات) علي عبد العزيز (النصر) محمد عبدالله، مبارك بني زامه (الجزيرة) حمد المقبالي (الفجيرة) سيف المنهالي، خميس المنصوري (بني ياس).