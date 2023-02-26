الامارات | سباعية تاريخية تقود الهلال السعودي لنهائي أبطال آسيا على حساب الدحيل القطري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحق الهلال السعودي فريق الدحيل القطري 7 - صفر، في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضرب الهلال موعدا مع أوروا ريدز الياباني في المباراة النهائية للبطولة، حيث تأهل الأخير للدور ذاته بعد فوزه 3 / 1 بمجموع المباراتين على جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي.

وتقدم الهلال منذ الدقيقة الثانية عن طريق أوديون إيجالو، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 14 سجل موسى ماريجا الهدف الثالث للفريق السعودي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 27.

وواصل الهلال تفوقه الكاسح في المباراة وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 38 عن طريق سالم الدوسري، قبل أن يعود إيجالو ويسجل الهدف الثالث له والسادس لفريقه في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 62 سجل إيجالو الهدف الرابع له والسابع للهلال الذي سيواجه أوروا ذهابا يوم 29 أبريل المقبل على أرض الهلال، على أن تقام مباراة الإياب يوم السادس من مايو على ملعب أوروا في مدينة سايتاما اليابانية.